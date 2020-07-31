Планшет Chuwi UBook X получил 2K-дисплей

Компания Chuwi пополнила ассортимент планшетов моделью UBook X, которая оценена в 400 долларов. Новинка характеризуется корпусом из алюминиево-магниевого сплава толщиной 9 мм и массой 790 г, четырехъядерным процессором Intel Celeron N4100 c тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Intel UHD 600, 12-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 (формат 2K) и соотношением сторон 3:2, стилусом HiPen H6 с распознаванием 4096 уровней силы нажатия, 8 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем вместимостью 256 ГБ, слотом для карт памяти microSD, портами USB Type-C и USB 3.0 Type-A, 3,5-мм разъёмом, интерфейсом microHDMI, модулями Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n и Bluetooth 5.0, а также подсоединяемой при помощи магнита клавиатурой.