Планшет Chuwi Ubook собрал $300 тысяч на Kickstarter

Около месяца назад на краудфандинговой площадке Kickstarter стартовала кампания по предзаказам на планшет Chuwi Ubook. На данный момент собрано более 300 тысяч долларов, что намного больше необходимой суммы. За счет этого разработчики обещают добавить подключаемую клавиатуру и бесплатный стилус, а если будет преодолена отметка в 400 тысяч, то планшет получит возможность зарядки через разъем USB-C. До конца кампании осталось две недели.

Планшет оснащается 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, процессором Intel Core M3 и графикой Intel HD Graphics 515, аккумулятором на 30,4 мАч, твердотельным накопителем до 1 ТБ, U-образной подставкой, как у HP Spectre X2, подключаемой клавиатурой, операционной системой Windows 10, разъемами USB-A, USB-C, MicroHDMI, 3,5 мм, слотом для карт памяти, двумя динамиками. Стоит заметить, что из всех представленных на рынке планшетов, только Apple iPad Pro поддерживает расширение твердотельного накопителя до 1 ТБ.