Планшет Fplus T1100-Rus поддерживает четыре мобильные ОС

Российская компания Fplus пополнила ассортимент планшетов моделью Т1100-Rus с предустановленной операционной системой «Ред ОС М». Новинка характеризуется совместимостью с «Авророй» и «РОСА Мобайл», поддержкой ОС с открытым исходным кодом на базе AOSP, возможностью загружать приложения из магазина RuStore, 11-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 4:3, батареей ёмкостью 8000 мАч с автономностью до 8 часов, восьмиядерной однокристальной системой, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также чехлом-клавиатурой с подключением посредством POGO-интерфейса. Дата начала продаж и цена планшета пока не сообщаются.