Планшет GrandPad для пожилых людей

GrandPad - это планшет Acer, работающий под управлением сильно измененной версии Android. Планшет размером с Apple iPad Mini, с 8-дюймовым экраном, разрешением экрана HD, процессором Qualcomm 625, 2 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами хранилища для приложений и файлов. На задней и передней стороне планшета расположились 5-МП камеры. Фронтальные динамики не просто громкие, они настроены на частоту, которая облегчает слышимость для слабослышащих людей.

Данный планшет предназначен для лиц пожилого возраста, так как для большинства пожилых людей составляет трудность набирать текст с маленькими цифрами, буквами и ориентироваться по маленьким иконкам. В данном планшете увеличены иконки, шрифты, кнопки управления а у контактов есть фотографии с именами. Также доступна круглосуточная поддержка с реальным человеком, который обсуждает проблемы и при необходимости предоставляет удаленную техническую поддержку.