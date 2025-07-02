Планшет HONOR MagicPad 3 оценили в 420 долларов

Компания HONOR объявила о выпуске планшета MagicPad 3, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 750. Новинка также получила 13,3-дюймовый LCD-экран с разрешением 3200:2136 точек, кадровой частотой 165 Гц и яркостью 1000 нит, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 12450 мАч, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 13 Мп (автофокус) и 2 Мп (макро), селфи-камеру разрешением 9 Мп, предустановленную прошивку MagicOS 9.0.1 на основе операционной системы Android 15, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, цельнометаллический корпус толщиной 5,79 мм и массой 595 граммов. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 420, 460, 515 и 595 долларов 8/256, 12/256, 16/512 и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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