Планшет HONOR Pad 9 5G вышел в России

Компания Honor выпустила в российскую продажу планшет HONOR Pad 9 5G, которые оценен в 37 и 33 тысячи рублей за конфигурации с 8 ГБ/256 ГБ и 8 ГБ/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Каждый покупатель получит в подарок наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro.

Планшет характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2, 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, контрастностью 1500:1 и яркостью 500 нит, фронтальной и основной камерами на 8 Мп и 13 Мп соответственно, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт, восемью динамиками с объемным звучанием, а также корпусом толщиной 6,96 мм и массой 555 г.