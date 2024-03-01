Планшет HONOR Pad 9 оценили в 27 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу планшет Honor Pad 9, который несколько дней назад был представлен в международном масштабе. Новинка оценена в 27 и 30 тысяч рублей за версии с 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Планшет характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2, 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, контрастностью 1500:1 и яркостью 500 нит, фронтальной и основной камерами на 8 Мп и 13 Мп соответственно, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт, восемью динамиками с объемным звучанием, а также корпусом толщиной 6,96 мм и массой 555 г.