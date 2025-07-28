Планшет HONOR Tablet GT2 Pro появился в продаже

Компания HONOR дала старт китайским продажам планшета Tablet GT2 Pro, который оценен в эквивалент 350, 375, 420 и 475 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой и графикой Adreno 750, 12,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц, аккумулятор ёмкостью 10100 мАч, восемь динамиков, корпус толщиной 5,8 мм и массой 580 грамм, а также систему охлаждения с графеном.

Представлен планшет HONOR Tablet GT2 Pro…
Компания HONOR объявила о выходе недорогого планшета Tablet GT2 Pro, который основан на 4-нанометровой од…
Планшет HONOR MagicPad mini получит 8-дюймовый экран…
Информатор WHYLAB сообщает, что компания HONOR готовит к выходу компактный планшет флагманского ценового …
OPPO Pad 4 Pro возглавил рейтинг Android-планшетов по версии…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала майский рейтинг самых производительных планшетов под управлением оп…
Huawei представила складной планшет-ноутбук MateBook Fold…
Вчера китайская компания Huawei представила ультратонкий складной ноутбук, который по толщине почти не ус…
Honor представила планшет Pad X7…
Honor довольно тихо и без лишнего шума в интернете представила новый планшет Pad X7 — не стоит его путать…
Планшет Lenovo Xiaoxin AI Tablet Pro GT готов к выходу …
Компания Lenovo объявила, что уже в ближайшее время будет представлен планшет Xiaoxin AI Tablet Pro GT. Э…
Планшет OnePlus Pad 2 Pro получит огромный экран…
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о планшете OnePlus Pad 2 Pro, кото…
Планшет OnePlus Pad Lite получил дату выхода…
Компания OnePlus объявила, что официальный релиз планшета Pad Lite состоится 8 июля. В тот же день состои…
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Чем порадовать близких на Новый годЧем порадовать близких на Новый год
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor