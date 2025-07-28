Планшет HONOR Tablet GT2 Pro появился в продаже

Компания HONOR дала старт китайским продажам планшета Tablet GT2 Pro, который оценен в эквивалент 350, 375, 420 и 475 долларов за версии с 8/128 ГБ, 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой и графикой Adreno 750, 12,2-дюймовый IPS-экран с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц, аккумулятор ёмкостью 10100 мАч, восемь динамиков, корпус толщиной 5,8 мм и массой 580 грамм, а также систему охлаждения с графеном.