Планшет HP 11 на Windows 11 оценен в $500

Компания HP представила планшет HP 11, который появится в продаже только в декабре по цене в 500 долларов. Новинку оснастили предустановленной Windows 11 Home, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, яркостью до 400 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, поворотной камерой разрешением 13 Мп, подсоединяемой клавиатурой, 4-ядерным процессором Intel Pentium Silver N6000 с тактовой частотой от 1,1 до 3,3 ГГц и графикой Intel UHD Graphics, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4x-2133, накопителем M.2 PCIe NVMe на 128 ГБ, поддержкой Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth 5, дактилоскопом, интерфейсом USB Type-C, слотом для карт microSD, тремя динамиками и аккумулятором ёмкостью 32,2 Втч.