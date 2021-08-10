Планшет HTC A100 показали на рендерах

В сети появились рендеры планшета HTC A100, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят восьмиядерной платформой Spreadtrum Unisoc Tiger T618 с ядрами Cortex-A75 и Cortex-A55, а также графикой Mali-G52MP2, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти вместимостью до 256 ГБ, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1200:1920 пикселей, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, а также предустановленной операционной системой Android 11. Ориентировочная цена планшета составляет 150 долларов.

Комментарии и отзывы HTC A100
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