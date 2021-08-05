Планшет HTC A100 получит АКБ на 7000 мАч

В базе данных консоли Google Play обнаружились сведения о планшете HTC A100, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит восьмиядерную платформу Spreadtrum T618, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 10,1-дюймовый экран с разрешением 1200:1920 пикселей, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, а также предустановленную ОС Android 11. В одном из онлайн-магазинов уже успел засветиться планшет с такими же параметрами – его цена составила 200 долларов.