Планшет HTC A103 получил 4 ГБ ОЗУ

В России вышел бюджетный планшет HTC A103, рекомендованная цена которого составляет 13 тысяч рублей. Новинку оснастили модемом LTE, 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280:800 пикселей, 12-нанометровой 4-ядерной однокристальной системой MediaTek Helio A22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 256 ГБ, тыльной камерой разрешением 5 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 6000 мАч, предустановленной операционной системой Android 12, а также светло-серой и темно-серой расцветками.

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