Планшет HUAWEI MatePad Edge оценен в 845 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Edge, в основе которой лежит 10-ядерный фирменный процессор Kirin X90A. Новинку также оснастили операционной системой HarmonyOS 5.1, 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120:2080 точек, кадровой частотой до 120 Гц, технологией защиты зрения Cloud Clear Soft Light Screen с нанотравлением и антибликовым покрытием, системой охлаждения с двумя вентиляторами, двойной испарительной камерой и технологией жидкостного охлаждения с микронасосом, до 32 ГБ ОЗУ и до 2 ТБ встроенной памяти, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 12900 мАч и корпусом толщиной 6,85 мм и массой 789 граммов. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 845 долларов за базовую конфигурацию с 16/256 ГБ памяти.