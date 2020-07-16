Планшет Honor 6 оценен в 185 долларов

В рамках презентации Honor Smart Life были показаны планшеты Honor 6 и Honor X6, которые появятся в продаже 28 июля. Модель Honor 6 только с Wi-Fi и c 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти обойдется в 185 долларов, с 4/64 ГБ – 199 долларов, а 4/128 ГБ – 242 доллара. Они оснащены только модулем Wi-Fi и не могут принимать мобильные данные. Версии с 4G-модемом оценены в 228 долларов за 4/64 ГБ памяти и 271 доллар за 4/128 ГБ памяти. Honor X6 с 3/32 ГБ и Wi-Fi оценен в 157 долларов, а с 4/64 ГБ – 171 доллар. Версия с 3/32 ГБ памяти и 4G-модемом будет стоить тех же 171 доллара.

Honor 6 получил 10,1-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, двойную систему защиты глаз, корпус толщиной 7,55 мм и массой 460 г, звуковую систему Huawei Histen6.1 со стереодинамиками, чувствительный к силе нажатия стилус и предустановленную оболочку MagicUI 3.1.