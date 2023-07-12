Планшет Honor MagicPad 13 оценили в 400 долларов

Одной из сегодняшних новинок компании Honor стал планшет MagicPad 13, который будет стоить в Китае 400, 460 и 515 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888, 13-дюймовым экраном с разрешением 2880:1840 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 700 кд/кв.м, толщиной корпус 6,4 мм, массой 660 граммов, 8 динамиками, сертификатом IMAX Enhanced и предустановленной оболочкой MagicOS 7.2 на основе операционной системой Android 13. Также был представлен стилус Magic Pencil 3, который может похвастаться временем автономной работы до 10 часов и распознаванием 4096 степеней нажатия. Его цена составит 70 долларов.
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