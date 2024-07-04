Планшет Honor MagicPad 2 показали на пресс-рендерах

Компания Honor опубликовала пресс-изображения планшета Honor MagicPad 2, официальная презентация которого состоится 12 июля. Судя по рендерам, аппарат получит голубую, белую и черную расцветки, которые имеют официальные названия Sky Blue, Moon Shadow White и Starry Black, круглый блок основной камеры с одним модулем и светодиодной вспышкой, магнитный стилус и чехол-клавиатуру.

Что до технических характеристик, то пока сообщается о 12,3-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 3K и кадровой частотой 144 Гц, а также 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.