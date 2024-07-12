Планшет Honor MagicPad 2 получил процессор Snapdragon 8s Gen 3

Компания Honor пополнила ассортимент планшетов моделью Honor MagicPad 2, которая появится в китайской продаже 19 июля по цене в 415 и 580 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Версия с модемом 5G станет доступна позднее.

Новинка также характеризуется 12,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3000:1920 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/м², 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, поддержкой функции ИИ, технологией шумоподавления во время видеоконференций, 13-Мп основной и 9-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 10050 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, тремя микрофонами, восемью динамиками, корпусом толщиной 5,8 мм, поддержкой стилуса Honor Magic Pencil 3 и предустановленной прошивкой MagicOS 8.0.1 на основе ОС Android 14.