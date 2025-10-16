Планшет Honor MagicPad 3 12,5" оценили в 380 долларов

Компания Honor представила планшет MagicPad 3 12,5", который стал уменьшенной версией обычного 13,3-дюймового MagicPad 3. Новинку оснастили 12,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3048:2032 пикселя, кадровой частотой 165 Гц и яркостью 1000 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, восемью динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, корпусом толщиной 5,88 мм и массой 528 граммов, а также предустановленной ОС Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.0. Цена планшета составляет 380 или 420 долларов в зависимости от конфигурации.