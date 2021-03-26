Планшет Honor Pad 7 появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам планшета Honor Pad 7, который был представлен три дня назад. Всего за четыре минуты с начала продаж новинка разошлась тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Напомним, что первый независимый планшет Honor характеризуется 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и сертификацией TUV Rheinland, поддержкой разделенного дисплея для четырех различных приложений, 8-ядерной платформой MediaTek Helio G80 и предустановленной ОС Android 10. Вариант только с Wi-Fi, с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 215 долларов, а с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти – в 261 доллар. За те же версии, но с поддержкой LTE просят 246 и 292 доллара соответственно.