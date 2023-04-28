Планшет Honor Pad V8 с 2,5K-экраном оценен в $260

Компания Honor представила планшет Honor Pad V8, который первым получил 5-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8020, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 7250 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, четырьмя динамикам, корпусом толщиной 7,35 мм и массой 485 г. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценен в 260 долларов, а с 8/256 ГБ памяти – 275 долларов.

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