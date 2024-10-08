Планшет Honor Pad X8a оценили в 13 тысяч рублей

Компания Honor выпустила в российскую продажу планшет Honor Pad X8a, международный дебют которого состоялся месяц назад. Новинка оценена в 17 и 19 тысяч рублей за конфигурации с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. До 21 октября покупатели получат скидку в 4 и 5 тысяч рублей соответственно, а также беспроводные наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок.

Планшет оснащается 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 точек и частотой обновления 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 8-Мп основной камерой, 5-Мп фронтальной камерой, батареей ёмкостью 8300 мАч, четырьмя динамиками, а также корпусом толщиной 7,25 мм и массой 495 граммов.