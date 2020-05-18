Планшет Honor Tab V6 получил поддержку Wi-Fi 6+ и 5G

Компания Honor представила планшет Honor Tab V6, который получил новую 7-нанометровую платформу Kirin 985. Новинку также оснастили поддержкой Wi-Fi 6+ и мобильных сетей пятого поколения 5G, стилусом Magic-Pencil с 4096 степенями нажатия, 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2К со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и яркостью 470 кд/кв.м, батареей ёмкостью 7250 мАч и Bluetooth-клавиатурой. Honor Tab V6 появится в китайской продаже уже сегодня, однако производитель пока не называет его цену. При этом купить планшет можно будет сразу в нескольких магазинах: Huawei Mall, JD.com и Tmall.