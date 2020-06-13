Планшет Honor Tab V6 с Wi-Fi 6+ и 5G появился в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам планшета Honor Tab V6, официальный дебют которого состоялся еще месяц назад. Итак, версия с 6/64 ГБ памяти и только с Wi-Fi оценена в 310 долларов, 6/128 ГБ и Wi-Fi – 352 доллара, 6/128 ГБ и 5G – 451 доллар, а 8/256 ГБ, 5G и клавиатурой в комплекте – 565 долларов.

Напомним, что планшет оснащается 7-нанометровой платформой Kirin 985, поддержкой Wi-Fi 6+ и мобильных сетей пятого поколения 5G, стилусом Magic-Pencil с 4096 степенями нажатия, 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2К со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и яркостью 470 кд/кв.м, батареей ёмкостью 7250 мАч и Bluetooth-клавиатурой.
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