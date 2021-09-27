Планшет Honor Tab V7 оценен в $295

Компания Honor представила планшет Honor Tab V7, базовая версия которого оценена в 310 долларов. Новинка также характеризуется платформой MediaTek 900T, системой охлаждения площадью 26 000 мм2, 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной камерой на 13 Мп, батареей ёмкостью 7250 мАч, поддержкой проводной зарядки на 22,5 Вт, предустановленной фирменной оболочкой Magic UI 5.0, поддержкой стилуса Honor Magic Pencil 2, а также корпусом толщиной 7,85 мм и массой 480 г. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 355 долларов. Также есть версия с 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти и модемом 5G, которая обойдется в 400 долларов.

Комментарии и отзывы Honor Tab V7
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