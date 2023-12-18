Планшет Honor Tablet 9 получит восемь динамиков

Компания Honor раскрыла подробности о планшете Honor Tablet 9, официальная презентация которого состоится 21 декабря вместе со смартфоном Honor 90 GT. Итак, подтверждено наличие 12,1-дюймового дисплея с мягкой подсветкой, разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 500 кд/м2, рамкой шириной 6,9 мм, пятью уровнями защиты глаз и технологией снижение цветовой температуры для увеличения секреции мелатонина на 20%, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 c тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, восьми динамиков и аккумулятора ёмкостью 8300 мАч.

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