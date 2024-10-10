Планшет Honor Tablet GT Pro получит 144-Гц экран 3K

Компания Honor раскрыла новые подробности о геймерском планшете Tablet GT Pro, официальная презентация которого ожидается 16 октября. Итак, производитель подтвердил наличие 12,3-дюймового экрана OLED с разрешением 3000:1920 точек (формат 3K) и плотностью пикселей 290 PPI, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, частотой дискретизации сенсора 180 Гц, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, поддержкой сверхвысокочастотное затемнение PWM 4320 Гц и сертификацией IMAX Enhanced. Ранее было объявлено о черной, белой и голубой расцветках корпуса и четырех конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно. Вероятно, в качестве аппаратной основы будет использоваться один из топовых процессоров Qualcomm или MediaTek.