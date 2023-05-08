Планшет Honor Tablet V8 появился в продаже

Компания Honor дала старт китайским продажам планшета Honor Tablet V8, который оценен в 275 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8020, 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц и 100% хватом цветовой палитры P3, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной зарядки, стилусом Honor Magic Pencil 3, клавиатурой Honor Magic, адаптерами беспроводной связиWi-Fi и Bluetooth, а также четырьмя динамиками.