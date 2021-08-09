Планшет Honor V7 Pro получит 11-дюймовый 120-Гц экран

В сети появились подробности о планшете Honor V7 Pro, презентация которого запланирована на 12 августа. Итак, устройство оснастят 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и соотношением сторон 16:10, платформой MediaTek Dimensity 1300T, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 7250 мАч, поддержкой проводной зарядки на 22,5 Вт, версиями с модемом LTE и только с Wi-Fi, габаритами 252,1:163,6:7,2 мм, массой 485 г, интерфейсом USB-C, поддержкой стилуса и подключаемой клавиатуры.

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