Планшет Honor Waterplay 8 выходит в версии с модемом LTE

2018-12-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor Waterplay 8 ; [112]
Компания Honor начала принимать предварительные заказы на версию планшета Honor Waterplay 8, которая оснащается LTE-модемом. Данный вариант доступен только с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти по цене 246 долларов. Розничные продажи стартуют 25 декабря.

Напомним, что главной особенностью представленного в октябре Honor Waterplay 8 стала защита от воды. Речь идет о стандарте IP67. Новинку также оснастили 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, фирменным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, стереодинамиками Harman Kardon, аккумулятором на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home, графическим ускорением GPU Turbo, поддержкой Wi-Fi (802.11 b/n/n/ac), Bluetooth 4.2 с BLE, GPS и ГЛОНАСС, USB OTG, а также портом USB Type-C. В качестве операционной системы здесь используется EMUI 8.0 на основе Android 8.0 Oreo.

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