Планшет Huawei C5 10 2020 получит 2К-дисплей

Сетевые источники сообщили о релизе планшета Huawei C5 10 2020, который должен появиться в продаже в ближайшие недели. Новинку оснастили 10,4-дюймовым экраном с разрешением 2000:1200 пикселей (формат 2K), восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,27 ГГц и графикой ARM Mali-G52 MP6 GPU, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, модулями беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, основной камерой разрешением 8 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч и симметричным портом USB Type-C. Аппарат выйдет в вариантах модемом сотовой связи 4G/LTE и без него по цене в 330 и 385 долларов.