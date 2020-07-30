Планшет Huawei Enjoy Tablet 2 оценен в $230

Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью Huawei Enjoy Tablet 2, которая среди прочего может похвастаться двумя громкими ультралинейными динамиками 1620 с настройкой Harman Kardon. Новинка также характеризуется металлическим корпусом, 10,1-дюймовой панелью с разрешением 1920:1200 пикселей и соотношением сторон 16:10, системой защиты глаз от синей части спектра света, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в базовой версии, а также 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в старшей версии. Первый вариант уже доступен для покупки по цене от 228 долларов за вариант без поддержки звонков. Версия с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти и сотовым модемом выйдет 15 августа по цене в 280 долларов.