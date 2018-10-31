Планшет Huawei Honor Waterplay 8 получил защиту от воды

Компания Huawei представила доступный планшет Honor Waterplay 8, главной особенностью которого ожидаемо стала защита от воды. Речь идет о защите от воды и пыли на уровне IP67. Новинку также оснастили 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, фирменным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, стереодинамиками Harman Kardon, аккумулятором на 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки, сканером отпечатков пальцев в кнопке Home, графическим ускорением GPU Turbo, поддержкой Wi-Fi (802.11 b/n/n/ac), Bluetooth 4.2 с BLE, GPS и ГЛОНАСС, USB OTG, а также портом USB Type-C. В качестве операционной системы здесь используется EMUI 8.0 на основе Android 8.0 Oreo. Цена планшета в Китае составляет 215 долларов.