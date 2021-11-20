Планшет Huawei MateBook E появился в продаже

Напомним, что планшет оснащается 12,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 709 г, основной и селфи-камерами на 13 Мп и 8 Мп соответственно, дактилоскопом в клавише включения, четырьмя громкоговорителями, клавиатурой с сенсорной панелью управления курсором, подсветкой клавиш и модулем NFC, стилусом Huawei M-Pencil второго поколения с поддержкой магнитной зарядки и распознаванием 4096 степеней нажатия, адаптером питания на 65 Вт и аккумулятором ёмкостью 42 Втч.