Планшет Huawei MateBook E появился в продаже

Компания Huawei начала принимать предзаказы в Китае на планшет Huawei MateBook E, который был представлен несколько дней назад. За 940 долларов пользователи получат версию с процессором Intel Сore i5, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ, за 1100 долларов – Core i5, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, за 1255 долларов – Core i7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ, а за 1365 долларов – Core i7, 16 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и стилус. Старт розничных продаж намечен на 1 декабря.

Напомним, что планшет оснащается 12,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 709 г, основной и селфи-камерами на 13 Мп и 8 Мп соответственно, дактилоскопом в клавише включения, четырьмя громкоговорителями, клавиатурой с сенсорной панелью управления курсором, подсветкой клавиш и модулем NFC, стилусом Huawei M-Pencil второго поколения с поддержкой магнитной зарядки и распознаванием 4096 степеней нажатия, адаптером питания на 65 Вт и аккумулятором ёмкостью 42 Втч.