Планшет Huawei MatePad 10.4 2022 получит SoC

На сайте одного из китайских сертификационных ведомств появилась информация о планшете Huawei MatePad 10.4 2022, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Отмечается, что устройство с модельным обозначением BAH4-AL10 оснащается предустановленной операционной системой HarmonyOS 2.0, аккумулятором ёмкостью 7150 мАч, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G с тактовой частотой до 2.4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 642L, дисплеем с разрешением 1200p и соотношением сторон 16:10, а также слотом для SIM-карты. При этом поддержки сотовых сетей пятого поколения в планшете не будет.