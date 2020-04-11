Планшет Huawei MatePad 10.4 уже рекламируют в Китае

2020-04-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei MatePad 10.4.; [72]
В сети появилась фотография китайского магазина, в котором уже рекламируют еще не представленный официально планшет Huawei MatePad 10.4. По предварительным данным, аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Kirin 810, 10,4-дюймовый экран с разрешением 1200:2000 пикселей, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, поддержку электронного пера, аккумулятор ёмкостью 7250 мАч, операционную систему EMUI 10.1 на основе Android 10, модули беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11ac, а также варианты с 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти. Цена базовой версии должна составить примерно 255 долларов, а официальный дебют намечен на 23 апреля.


Комментарии и отзывы Huawei MatePad 10.4.
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