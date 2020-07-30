Планшет Huawei MatePad 10.8 получил 2K-дисплей

Сетевые источники сообщают о том, что компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad 10.8, ориентировочная цена которой составляет 330 долларов за версию без поддержки сотовой связи. Новинку оснастили 10,8-дюймовой панелью с разрешением 2560:1600 пикселей (формат 2K) и возможностью взаимодействия посредством пера M-Pencil, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 990 с графикой Mali-G76 и нейропроцессорным модулем NPU, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, модулем беспроводной связи Wi-Fi 6, поддержкой NFC, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, аккумулятором ёмкостью 7500 мАч и дополнительной обложкой с клавиатурой.

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