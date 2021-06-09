Планшет Huawei MatePad 11 получил 120-Гц дисплей

Недавно компания Huawei объявила о разработке планшета Huawei MatePad 11, не раскрыв при этом характеристики устройства. Сегодня планшет засветился на немецком сайте Huawei, где были указаны не только параметры, но и цены на ожидаемую новинку. Итак, вариант на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти обойдется в 400 евро, а на 6/128 ГБ – 500 евро.

Планшет оснащается 10,95-дюймовым 2K-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц и поддержкой стилуса Huawei M-Pencil второго поколения, четырьмя динамиками и микрофоном, фирменной операционной системой HarmonyOS 2.0, восьмиядерной платформой Snapdragon 865 и аккумулятором ёмкостью 7250 мАч.
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