Планшет Huawei MatePad 12 X оценили в 50 тысяч рублей

Группа М.Видео и Эльдорадо начала принимать российские предзаказы на планшет Huawei MatePad 12 X, который недавно дебютировал на глобальном рынке. Новинка оценена в 60 тысяч рублей за версию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти и клавиатурой в комплекте, а также в 50 тысяч рублей за вариант с 8/256 ГБ памяти. До конца предзаказа 11 октября покупатели получат в подарок умные часы Huawei WATCH FIT 3, наушники FreeBuds 6i или стилус M-Pencil третьего поколения на выбор.

Сам планшет оснащается 12-дюймовым дисплеем с технологией PaperMatte, разрешением 2,8K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, фирменной однокристальной системой Kirin T90A, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, шестью динамиками, 13-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, корпусом толщиной 5,9 мм и массой 555 граммов, а также предустановленной операционной системой HarmonyOS 4.2.