Планшет Huawei MatePad Air засветился на фото

В сети появились первое фото планшета Huawei MatePad Air, официальный релиз которого ожидается на крупной презентации 18 мая. По предварительным данным, устройство характеризуется 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,8К и частотой обновления изображения 90 Гц, мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 888, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 40 Вт, толщиной 6,4 мм и массой 508 граммов. Также на мероприятии представят смартфон Huawei Enjoy 60 Pro, изображение которого опубликовал сам производитель.

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