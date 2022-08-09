Планшет Huawei MatePad Pro 11 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу планшет MatePad Pro 11, который был представлен пару месяцев назад. Вариант на платформе Qualcomm Snapdragon 870 оценен в 520 долларов, а на Snapdragon 888 – 560 долларов.

Планшет также характеризуется корпусом толщиной 5,9 мм и массой 449 граммов, 11-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц, калибровкой цвета (deltaE < 1) и сертификатом Full Care Display 3.0 от TÜV Rheinland, 8 или 12 ГБ оперативной, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, адаптерами Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2 с AAC и LDAC, разъемом Порт USB-C 3.1 Gen 1, предустановленной ОС HarmonyOS 3.0, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 16 Мп и новой магнитной смарт-клавиатурой.