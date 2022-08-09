Планшет Huawei MatePad Pro 11 появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу планшет MatePad Pro 11, который был представлен пару месяцев назад. Вариант на платформе Qualcomm Snapdragon 870 оценен в 520 долларов, а на Snapdragon 888 – 560 долларов.

Планшет также характеризуется корпусом толщиной 5,9 мм и массой 449 граммов, 11-дюймовым 10-битным OLED-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц, калибровкой цвета (deltaE < 1) и сертификатом Full Care Display 3.0 от TÜV Rheinland, 8 или 12 ГБ оперативной, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, адаптерами Wi-Fi 6 (ax) и Bluetooth 5.2 с AAC и LDAC, разъемом Порт USB-C 3.1 Gen 1, предустановленной ОС HarmonyOS 3.0, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 16 Мп и новой магнитной смарт-клавиатурой.
iPadOS 16 превратит iPad в ноутбук…
Поскольку до Всемирной конференции разработчиков Apple осталось всего несколько дней, утечки и слухи о пр…
Lenovo анонсировала планшет Xiaoxin Pad 2022…
Lenovo проведет в Китае большое мероприятие, на котором будет представлено множество новых ноутбуков и пл…
Выпущено обновление HarmonyOS 2.1 для Huawei MatePad Paper E…
Компания Huawei выпускает обновление HarmonyOS 2.1.0.143 для планшета MatePad Paper E-Ink. Новое обновлен…
Планшет Redmi Pad 5G получит SoC Snapdragon 870 …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о некоем устройстве Xiaomi с каталожн…
Apple готовит к релизу новые iPad Pro с необычной функцией…
Apple представила второе поколение процессоров M-серии на мероприятии WWDC 2022, когда сочла нужным анонс…
Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition…
Компания TCL представила новый планшет для детей Disney Edition TCL TAB. …
Планшет Oppo Pad Air получил новую версию…
Компания Oppo объявила о выпуске новой версии планшета Oppo Pad Air, которая отличается фиолетовой расцве…
Amazon анонсировала обновленные планшеты Fire 7 и Fire 7 Kid…
Amazon подтвердила выпуск обновленных версий двух планшетов Fire 7 и Fire 7 Kids. Fire 7 и Fire 7 Kids со…
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor