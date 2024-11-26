Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 2025 оценен в 715 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 13.2 2025, которая обойдется на родном для производителя китайском рынке в 715 и 785 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 13,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1920 точек, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1000 нит, вариантом с поддержкой технологии Cloud Clear и мягким светом, батареей ёмкостью 10100 мАч, основной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, шестью динамиками, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, интерфейсом USB 3.1 GEN1, фирменной операционной системой HarmonyOS 4.3, а также корпусом с габаритами 289,1:196,1:5,5 мм и массой 580 граммов.