Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 готов к выходу

Компания Huawei объявила, что официальная презентация флагманского планшета Huawei MatePad Pro 13.2 состоится 25 сентября. Судя по опубликованному изображению, новинка сможет похвастаться тонкими рамками вокруг дисплея и поддержкой стилуса M-Pencil. Также сообщается о наличии 13,2-дюймового дисплея и фирменной 7-нанометровой однокристальной системы Kirin 9000S c тактовой частотой до 2,62 ГГц.

Напомним, что в прошлом году была выпущена модель MatePad Pro 11, которая оснащается платформами Qualcomm Snapdragon 870 или Snapdragon 888, 11-дюймовым 10-битным OLED-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, модемом 4G, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 66-Вт или 40-Вт зарядки в зависимости от версии, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 16 Мп и магнитной смарт-клавиатурой.