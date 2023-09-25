Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 получил 144-Гц дисплей

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Pro 13.2, которая имеет толщину корпуса всего 5,5 мм. Новинка также характеризуется 13,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880:1920 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц, точностью цветопередачи ΔE<1, пиковой яркостью 1000 нит, контрастностью 1000000:1 и поддержкой HDR Vivid, платформой Kirin 9000s, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 88-Вт проводной зарядки, селфи-камерой с разрешением 16 Мп с ToF сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 8 Мп, двумя высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками с поддержкой пространственного звука и сертификацией HUAWEI SOUND, а также предустановленной HarmonyOS 4. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

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