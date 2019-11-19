Планшет Huawei MatePad Pro получит 6 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о топовом планшете Huawei MatePad Pro, официальный анонс которого запланирован на 25 ноября. Если верить бенчмарку, аппарат оснащается операционной системой Android 10, восьмиядерным чипсетом 8- HiSilicon Kirin 990 с базовой частотой 1,86 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. В одноядерном режиме планшет набрал 3808 баллов, а с использованием всех ядер – 11 382 балла. Ранее сообщалось, что MatePad Pro получит дисплей с разрешением 2560:1440 пикселей, подэкранный дактилоскоп и быструю зарядку мощностью 40 Вт.