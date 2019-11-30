Планшет Huawei MatePad Pro получит крупную версию

В сети появилась информация о новой версии планшета Huawei MatePad Pro, который был представлен несколько дней назад. Предполагается, что речь идет о планшете с диагональю 12–13 дюймов для конкуренции с 12,90дюймовым Apple iPad Pro. Возможно, устройство получит чипсет Kirin 990 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Что до MatePad Pro, то он оснащается 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, восьмиядерным чисетом Kirin 990 с графикой Mali-G76, до 8 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ флеш-памяти, 8 Мп и 13 Мп камерами, а также пером M-Pencil, распознающим 4096 уровней силы нажатия.