Планшет Huawei MatePad SE 10.4 представлен официально

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью Huawei MatePad SE 10.4, которая получила довольно простые характеристики. Новинку оснастили восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, 32, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, версией с поддержкой сотовых сетей LTE и без неё, размерами 246,94:156,7:7,85 мм, массой 440 граммов и предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 3. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.

Планшет Moto Tab G62 получит 2K-экран…
На сайте магазина магазине Flipkart обнаружилась страница с изображением и характеристиками планшета Moto…
Представлен планшет Honor Pad X8 Lite …
Компания Honor объявила о выпуске планшета Pad X8 Lite, который работает под управлением операционной сис…
Планшет Motorola Moto Tab G62 оснастили чипсетом Snapdragon …
Компания Motorola представила планшет Moto Tab G62. …
Представлен Android-планшет Chuwi HiPad Max…
Китайская компания Chuwi выпустила новый планшет HiPad Max на базе мобильной платформы SoC Snapdragon 680…
iPadOS 16 отложат до октября…
Apple, как правило, выпускает свои основные версии программного обеспечения с регулярной периодичностью, …
DaVinci Resolve выпустят на iPad Pro…
Вчера компания Apple официально представила свой новый планшетный компьютер iPad Pro на процессоре М2, ко…
Планшет Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro получит ОС Android 1…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о защищенном планшете Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, который…
Планшет Huawei MatePad Pro 11 появился в продаже…
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу планшет MatePad Pro 11, который был представлен пару месяце…
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor