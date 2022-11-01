Планшет Huawei MatePad SE 10.4 представлен официально

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью Huawei MatePad SE 10.4, которая получила довольно простые характеристики. Новинку оснастили восьмиядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 10,4-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000:1200 пикселей, 32, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, версией с поддержкой сотовых сетей LTE и без неё, размерами 246,94:156,7:7,85 мм, массой 440 граммов и предустановленной фирменной операционной системой HarmonyOS 3. Цена и дата начала продаж планшета будут объявлены позже.