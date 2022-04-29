Планшет Huawei MatePad SE получил 128 ГБ флеш-памяти

Компания Huawei пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad SE, которая оценена в 260 и 230 долларов за версии с модемом LTE и без него соответственно. Новинку оснастили 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 710A, предустановленной операционной системой HarmonyOS 2, 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, селфи-камерой разрешением 2 Мп, тыльной камерой на 5 Мп, стереодинамиками, батареей ёмкостью 5100 мАч, а также корпусом толщиной 7,85 мм и массой 450 граммов. Дата начала продаж пока не раскрывается.

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