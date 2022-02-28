Планшет Huawei MatePad оценен в 280 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью MatePad, которая работает под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1. Новинка характеризуется 10,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и поддержкой стилуса, 7-нанометровой 8-ядерной платформой Huawei Kirin 820, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, батареей ёмкостью 7250 мАч, четырьмя динамиками, тремя микрофонами, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, слотом для карт памяти для microSD и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 22 Вт. Цена планшета составляет 280 евро.