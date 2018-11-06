Планшет Huawei MediaPad M5 Youth Edition оценен в $275

Компания Huawei пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью MediaPad M5 Youth Edition, которая появится в продаже по цене 274 и 303 доллара. Новинку оснастили 10,1 дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1200 пикселей, поддержкой стилуса M-Pen Lite с распознаванием 2048 степеней нажатия, фирменным процессором Kirin 659, 4 оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 8-основной камерой с объективом F/2,0, точной такой же фронтальной камерой без автофокуса, аккумулятором на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм разъемом для наушников, модемом сотовой связи в старшей версии, портом USB-C и предустановленной EMUI 8.0 на базе Android 8.0 Oreo.