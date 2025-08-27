Планшет Infinix XPAD 20 Pro получит АКБ на 8200 мАч

В базе данных Google Play Console обнаружились некоторые характеристики недорогого планшета XPAD 20 Pro (модельный номер X1201), официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, подтверждено наличие экрана с разрешением 1200:2000 точек и плотностью пикселей 240 PPI, 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,20 ГГц, графическим адаптером ARM Mali-G57 и модемом 4G, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 15, батареи ёмкостью 8200 мАч и поддержки 18-Вт быстрой проводной зарядки.

Флагманский планшет для дома и офиса. Обзор HONOR MagicPad 2
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
Чем порадовать близких на Новый год
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Digma Kids A10 4G обзор и тесты. Доступный детский планшет
